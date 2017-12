Gemeinderat gibt sich gute Noten

Der Gemeinderat von Oberdiessbach hat gemäss einer Mitteilung der Gemeinde seine im Jahr 2014 formulierten Ziele überprüft und ausgewertet. «Von den 25 Zielen ist die grosse Mehrheit erfüllt worden», heisst es in der Mitteilung. So seien beispielsweise alle grossen Gemeindeliegenschaften an den Holzfernwärmeverbund Heizwerk Oberdiessbach AG angeschlossen.

Die drei unterschiedlichen baurechtlichen Grundordnungen von Aeschlen, Bleiken und Oberdiessbach seien «in einem aufwendigen Verfahren bereinigt worden und stehen kurz vor der Zusammenführung», schreibt die Gemeinde weiter. Erfüllt seien – neben anderen – auch die Vorgaben, 80 Prozent der öffentlichen Beleuchtung auf LED umzustellen und einen neuen Werkhof zu bauen.

Nicht erreicht wurde hingegen die Integration der Wasserversorgung unter dem Dach der Gemeinde oder die Erweiterung des Schulraums mit einer neuen Mehrzweckhalle. (egs)