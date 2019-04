Gemeindefusion soll besiegelt werden

Kommt die Fusion zustande, werden die Organe der Einwohnergemeinde Schwendibach aufgelöst und die Gemeindeverwaltung geschlossen. Das Dorf ist dann ein Teil der Gemeinde Steffisburg. Der Schulstandort in Schwendibach soll bis Ende Juli 2020 weiterbetrieben werden. Danach werden die Schülerinnen und Schüler in Steffisburg unterrichtet. Das Schulhaus Schwendibach mit integrierter Gemeindeverwaltung soll verkauft werden, wie die Gemeinde Steffisburg in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Der Kanton Bern unterstützt Gemeindefusionen mit einem Beitrag. Steffisburg rechnet nach eigenen Angaben mit einem Betrag von rund 480'000 Franken. Die Gemeinde Schwendibach liegt im unteren Zulgtal. Sie hat eine Fläche von rund 1,5 Quadratkilometern und zählt rund 250 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gegend ist ländlich geprägt.

Deutlich grösser und städtischer ist Steffisburg. Der Nachbarort von Thun weist eine Fläche von rund 13,3 Quadratkilometern auf und zählt um die 15'800 Einwohnerinnen und Einwohner.