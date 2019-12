Gemeinde ehrt Skiliftbetreiber

«Es steht ein investitionsschwaches Jahr bevor.»Myrta Berger, Finanzverwalterin von Homberg

Der Voranschlag der Gemeinde Homberg für 2020 sieht bei Aufwendungen von 2,573 Millionen ein Defizit von 56'400 Franken vor. Die Steueranlage bleibt unverändert bei 1,89 Einheiten. «Es steht ein investitionsschwaches Jahr bevor mit Ausgaben von netto 143'250 Franken», orientierte Finanzverwalterin Myrta Berger.

Hoher Bilanzüberschuss

Weiter äusserte sie sich zu den Transferausgaben und -einnahmen, bei denen es grössere Veränderungen gibt, weil die Schüler aus Schwendibach auf Mitte 2020 die Schule linke Zulg verlassen werden.

Für Homberg als Sitzgemeinde hat dies primär buchhalterische Auswirkungen. Wie Berger aber betonte, «war Schwendibach ein Nettozahler bei der Schule», welche die zweithöchste Schülerquote im Kanton hat und von ihm daher bislang einen Zusatzbeitrag erhielt.

Die Liegenschaftssteuer von aktuell 1,2 Promille könne 2021 ein Thema werden, führte die Finanzverwalterin zum Finanzplan aus, der weiter negative Abschlüsse vorsieht. Homberg kann jedoch von einemBilanzüberschuss von über 900'000 Franken zehren und hat zudem 1,5 Millionen Eigenkapital.

Zwei Räte bestätigt

«Es hat mir keiner gekündigt», sagte Gemeindepräsident Andreas Wittwer schliesslich zur Wiederwahl zweier Ratsmitglieder. Vizepräsident Ruedi Bühler und Gemeinderat Stephan Kaderli blieben an der Versammlung unbestritten.

Sie wurden still in ihren Ämtern als Vorsteher Bau, Planung und Umwelt sowie als Ressortchef Bildung und Präsident der Schulkommission bestätigt. Die drei anderen Ratsmitglieder stehen in zwei Jahren dann zur Wiederwahl an.