Gedenken an den Giessbach-Retter und gute Zahlen

Kein Laut war zu vernehmen, nachdem sich die weit über 250 Anwesenden zum stillen Gedenken an Franz Weber erhoben hatten. Ohne ihn, den grossen Schweizer Pionier im Tier-, Natur- und Heimatschutz, wären sie nicht versammelt gewesen im prachtvollen Theatersaal des Kursaals Interlaken. Dort fand am Samstag die 37. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Parkhotel Giessbach AG statt. Franz Weber hatte diese 1983 zum Betrieb des von ihm geretteten und 1984 wieder in Betrieb genommenen Giessbach-Hotels gegründet.