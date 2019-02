Die in den 1940er-Jahren gegründete Bau- und Wohngenossenschaft (BWG) Nünenen wird zur Pionierin in Sachen zukunftsgerichtete Weiterentwicklung und Verdichtung. Letztes Jahr eröffnete sie an der Feldstrasse im Dürrenastquartier ihren Neubau mit 27 Wohnungen als Ersatz für vier nicht mehr sanierungswürdige Bauten. Und bereits steht ein neues Vorhaben an.