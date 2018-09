Gafner-Kreuzung, die Grenze von Strättligen zu Thun

Wer auf der Frutigenstrasse in Thun stadtauswärts in Richtung Gwatt fährt – oder auch in umgekehrter Richtung stadteinwärts –, passiert dort, wo Schadaustrasse und Talackerstrasse die Frutigenstrasse queren: die Gafner-Kreuzung, wie dieser Ort im Volksmund heute genannt wird.

Was jedoch weniger bekannt ist, ist ihre Historie. Vor 1920 bildeten das Schadaugässli und die Thalackerstrasse die Grenze zwischen Strättligen und Thun. Auf Thuner Seite waren die Felder noch nicht überbaut. Auf Strättliger Seite siedelten sich ab dem frühen 20. Jahrhundert Gewerbebetriebe an.

Auf der rechten Seite steht derzeit ein Baugespann. In dem alten Haus mit Satteldach versteckt sich ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, eines der ältesten Häuser des Quartieres Dürrenast. Davor entstand 1955 die «Garage Moderne Thun», ab 1966 Garage Bettschen, heute im Übergang zur Neubebauung von der Amag genutzt.

Was einst dem Platz den ­Namen gab

Das Haus links (stadtauswärts fahrend), 1922 im Heimatstil erbaut, beherbergt die Karosserie-Werkstätte Gafner, angebaut 1934, die dem Platz im Volksmund den Namen Gafner-Kreuzung verlieh. Der Erker über den Ecklisenen und der neoklassizistische Eingang (Portikus mit einem Giebelfeld, getragen von zwei Säulen) verleihen dem Bau ein repräsentatives Aussehen.

Wenn es dunkel wird, erinnern die Neonreklamen sogar ein bisschen an den «American Way of Life» Mitte des 20. Jahrhunderts. (Thuner Tagblatt)