Es ist ein Unwort unter den Fan­gruppierungen: Kombiticket. In Thun soll es am Sonntag im Rahmen des Spiels FC Thun gegen die Grasshoppers erstmals überhaupt zur Anwendung kommen – als Folge der Ausschreitungen mit GC-Fans am 15. Dezember 2018.

Wer das Spiel im Gästesektor mitverfolgen will, muss ein solches Spezialticket kaufen und mit dem Car direkt zum Stadion anreisen. Die Auflage wurde von der Stadt Thun als Bewilligungsbehörde erlassen und gilt bei Partien gegen GC bis auf weiteres – also nicht nur für das Spiel am Sonntag.