Fussgängerzone im Autobahntunnel

Das Tempo ist limitiert. An der lichtbetreuten Verkehrstafel an der Tunnelwand leuchtet die rot umkreiste Zahl 80. Doch angesagt ist Schritttempo auch für Kinderwagen und kleine Trottinette. Fahrräder sind nicht erlaubt.

Der neu sanierte Allmendtunnel der A6 bei Thun wurde am Samstag zur Fussgängerzone. Unterwegs per pedes vom Nordportal zum 950 Meter entfernten Ausgang in Richtung Berner Oberland sind Tausende. Zu Blechstaus kommt es nicht. Denn es gilt trotz Tempo 80 auf der Verkehrsanzeige eben Schritttempo. Und das ist gut so.