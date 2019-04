Anfang April hat Regierungsstatthalter Marc Fritschi für die Fussgängerzone in der Thuner Innenstadt ein allgemeines Fahrverbot und einen auf den Vormittag beschränkten Warenumschlag verfügt. Der Entscheid hat einigen Staub aufgewirbelt, ist aber noch nicht rechtskräftig. Es läuft wie gewohnt eine 30-tägige Beschwerdefrist – sowohl zum Entscheid an und für sich als auch zum Entzug der aufschiebenden Wirkung, den Fritschi verfügt hat. Dem Thuner Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP) war besonders Letzteres ein «Dorn im Auge», wie er in dieser Zeitung festhielt. Es würde bedeuten, dass die Stadt die Signalisation an den Eingängen zur Fussgängerzone bereits in wenigen Wochen ändern müsste.