Fussgängerin von Motorrad angefahren

Kurz nach 17.15 Uhr war am Dienstagabend ein Mann mit seinem Motorrad auf der Mittleren Strasse in Richtung Bushaltestelle Teichmatt unterwegs, als gleichzeitig eine Frau von der Seite General-Wille-Strasse her zu Fuss die Strasse überqueren wollte. Zwar bremste der Motorradfahrer sofort – trotzdem prallte er in die Fussgängerin.