In regelmässigen Abständen ziehen Heimspiele des FC Thun unschöne Begleiterscheinungen in der Stadt und in der Stockhorn-Arena nach sich. In ebenso regelmässigen Abständen landen diese Ausschreitungen sogenannter Fans daher auf dem politischen Parkett. Der Thuner Stadtrat behandelte in seiner Dezembersitzung letztmals eine Interpellation zum Thema «Terror, Gewalt und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit Fussballrowdys». Tags darauf kam es im Rahmen des Spiels FC Thun - GC Zürich am Bahnhof erneut zu schweren Ausschreitungen, die mehrere verletzte Personen und massive Sachbeschädigungen zur Folge hatten (wir berichteten).