Gebührenanstieg möglich

Bei der Erläuterung des Berichts wies Aebischer vorab darauf hin, dass die neue Gemeinde den Namen und das Wappen von Seftigen tragen werde (vgl. auch Ausgabe vom Freitag). Gurzelen verzichte bereits seit einiger Zeit in der Korrespondenz auf sein Ortswappen, das aber die Vereine weiterhin verwenden könnten, sagte der Gemeindepräsident. Aebischer erwähnte weiter, dass die Finanzkompetenzen höher sein würden für den künftigen Gemeinderat, in dem Gurzelen zwei fixe Sitze zugesprochen erhält.

Der Präsident der fusionierenden Gemeinde lancierte bereits jetzt den Aufruf, dass sich bei den für Herbst 2020 geplanten Wahlen auch genügend Kandidatinnen und Kandidaten aus Gurzelen für die zwei garantierten Sitze melden werden. Urs Indermühle bekräftigte, dass die niedrigeren Steuersätze von Seftigen finanziell ausreichen würden für die Gemeinde mit dereinst rund 3000 Einwohnern. «Bei den Gebühren könnte es jedoch tendenziell etwas teurer werden für Gurzelen», erklärte der Präsident von Seftigen.

Zwei Schulstandorte…

Die beiden Gemeinden zählen heute fast 400 Schülerinnen und Schüler. Die Jüngsten werden in Gurzelen in einer zweiklassigen Basisstufe unterrichtet, in Seftigen aber immer noch nach dem klassischen System mit Kindergarten sowie 1. und 2. Klasse. Das soll so bleiben, werden doch die heutigen Schulsysteme und -standorte beibehalten.

Neben den jeweils eigenen 3. bis 6. Primarklassen behält auch Seftigen seine Realstufe und übernimmt aus Gurzelen keine Realschüler. Sie werden weiter das Oberstufenzentrum (OSZ) in Wattenwil besuchen und nicht nach Seftigen wechseln. Es fehle dort der Platz, ebenso im OSZ Wattenwil, für die Übernahme der ganzen Oberstufe aus Seftigen, nannte Indermühle die Begründung.