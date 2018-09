Fulehung-Köche zaubern einen Viergänger hin

Von der Küche her dringen Gelächter und Gerassel ins Ohr. Ein Duftgemisch aus Öl, Melonen und Zimt verführt die Sinne und strömt in die Nase. Das Restaurant Schärmehof ist zwar geschlossen, doch einmal im Monat herrscht in der Küche am Abend Hochbetrieb. Dann ist die Fulehung-Chuchi geöffnet. Heute ist ihr Grand Maître Ueli Krebs an der Reihe, der einen viergängigen Festschmaus auf die Teller zaubert.

«Ich habe alles bereits daheim getestet ­­und bin nun gespannt, ob und wie es den anderen munden wird», sagt er und führt in die Küche. Dort schnippeln, rühren und würzen seine Hilfsköche. Maître Queux Karl Meyer, der Entremetier Fred Sollberger und der Chef de Cuisine Rolf Baumann wirbeln vom Herd zum Ofen, vom Lavabo zum Schneidbrett.

«Nun gib dir ein bisschen Mühe beim Dekorieren», sagt Ueli Krebs beim Vorbeigehen und kneift Rolf Baumann augenzwinkernd am Ärmel. Konzentriert assortiert dieser gerade die Zutaten für den ersten Gang auf die Teller. «Wir essen alle auch mit den Augen, oder?», findet der Chef de Cuisine und schmunzelt schelmisch.

Melonen-Paprika-Gazpacho mit Zimtblüten-Croûtons und Chili. Der erste Gang ist serviert. Doch so herrlich es auch duftet, zuerst erläutert Ueli Krebs dessen Zutaten. Die Rituale sind heilig. Doch dann gehts los. Zwischen jedem Bissen philosophieren die Hobby-Gildeköche über ihre gemeinsame Leidenschaft. Wie sie sautieren, blanchieren und schmoren. Was sie tranchieren, passieren und panieren. «Der Zimt mit der Melone und den Paprika-Chips ein wahrlich interessantes Geschmackserlebnis», findet Chef de Cuisine Kurt Speiser.

Engagiert fachsimpeln die acht Köche am weiss gedeckten Tisch über Schärfe, Süsse und Abklang, geben sich Ratschläge zu Utensilien, Gartemperaturen und Kräutern. «Letzthin habe ich geschälte Peperoni im Backofen mit Thymian gegart», sagt Maître Queux Rolf Frei. «Das schmeckt einzigartig fein.» Und Entremetier Jürg Siegenthaler betont: «Mir ist wichtig, dass wir alle regionale und saisonale Produkte verwenden ­– und zum Beispiel nicht Poulet aus China oder Fische aus nicht nachhaltigem Fischfang.»

Forellenvariation, Safranfenchel, Kräuter, Sauerrahm. Der zweite Gang ist serviert. Bei den Köchen der Fulehung-Chuchi stimmt die Redewendung «Zu viele Köche verderben den Brei» mitnichten. Die acht Hobbygourmetköche sind zwar Hausarzt, Sicherheitstechniker, Konstrukteur, Netzteiltechniker, Innen­architekt, pensionierter Unternehmer, Anlagewart und Metallbauplanungsbüroinhaber, doch wenns ums Kochen geht, sind sie in derselben Leidenschaft Experten.

Dabei steht bei der Gilde nicht nur das Kochen im Zentrum, sondern auch Kameradschaft und Geselligkeit. Die Fulehung-Chuchi gibt es seit 1962, also zu Zeiten, als die Frau an den Herd gehörte und ohne Frauenstimmrecht den Männern ge­horchte. «Wir waren damals ­Exoten», erinnert sich Rolf Bachmann. Heute sei das Gourmet­kochen jedoch unter Männern immer noch eine Seltenheit.

«Die Überalterung in unserer Gilde ist denn auch ein Problem», ergänzt Kurt Speiser. «Wir könnten gut fünf junge Köche aufnehmen und würden ihnen sogar unsere Kochkünste gerne vermitteln – und natürlich lassen wir uns als Partyservice engagieren, ob für 250 Personen oder für eine kleine Gruppe.»

Kalbsrücken mit Pistazien, Polenta und Estragonöl. Der dritte Gang verbreitet seinen köstlich-exquisiten Duft am Tisch. Wieso heisst eigentlich ihre Hobbygilde Fulehung-Chuchi? «Diese Namensgebung entsprang der Idee, sich mit dem Fulehung als Thuner Stadtsymbol und Hauptfigur zu identifizieren und diese in die Kochgildewelt hinauszutragen», erklärt Kurt Speiser. Dies funktioniert: Im Frühling hatte das achtköpfige Gildeteam an der 59. Jahresversammlung der Grand Marmitage ihrer Confrérie de la Marmite in der Konzepthalle 6 in Thun um die fünfzig Hobbyköche ihrer Gilde aus ganz Europa emp­fangen.

Nusstörtchen mit Himbeerrahm, Lavendeleis. Der vierte Gang rundet den monatlichen Kochabend und das Menü des Grand Maître Ueli Krebs ab. «Ich habe bei meinem Vater kochen gelernt», erzählt der Chef der Fulehung-Chuchi. «Und ich», ergänzt Rolf Baumann, «musste als Ältester von vier Brüdern immer kochen, waschen und nähen. Das hasste ich sehr. Doch nur bis ich entdeckt habe, wie cool das Kochen ist.» Für Ueli Krebs steht vor dem Feierabend noch die krönende Zensur durch seine Gildeköche bevor.

Domenico Alampi zückt seine Notizen aus der Kochschurztasche. «Mir persönlich hat nicht alles geschmeckt, und die Forellenrolle etwa hätte ich gerne etwas wärmer gehabt.» Der Höhepunkt seien für ihn jedoch die Melonen gewesen. «Mich hatte die Mischung überrascht», beendet der Entremetier seine Bewertung, «doch die feine Schärfe, die mir beim Abgang geblieben ist, hat mich vollends überzeugt.» (Thuner Tagblatt)