Früherer Präsident wieder im Rat

Weil die SP am wenigsten Stimmen erzielte, verliert sie ihren Sitz im Gemeinderat. «Brigitte Gilomen ist nicht wegen ihrer Leistung abgewählt worden – sie wurde ein Opfer des Proporzes», sagte der wiedergewählte Gemeindepräsident Albert Rösti (SVP) am Sonntag bei der Bekanntgabe der Resultate.

«Sie ist eine stille Schafferin – wir bedauern ihre Abwahl sehr», ergänzte SP-Ortspräsident Ernst Altwegg. Vor vier Jahren war er in derselben Lage wie seine Genossin am Sonntag: Er musste seinen Sitz in der Exekutive zugunsten der SVP räumen.

Über die Gründe für Gilomens Abwahl mochte er am Sonntag nicht spekulieren und meinte nur, dass sie im Dorf nicht sehr bekannt sei. Fakt ist, dass die SP im Vorfeld der Wahl ein Flugblatt verbreitet hatte, in dem sie den Entscheid der Gemeindeversammlung zugunsten des Lehrschwimmbeckens Riedern zum Anlass für eine Polemik benutzte, die in breiten Kreisen schlecht ankam.

Wahl wider Willen

Vom Verlust der SP konnte die GLP profitieren. Sie war heuer zum ersten Mal zu den Gemeindewahlen Uetendorf angetreten: mit einer Sechserliste, auf welcher der frühere Gemeindepräsident und aktuelle Berner Grossratspräsident Hannes Zaugg-Graf an letzter Stelle aufgeführt war.

Zudem machte sie eine Listenverbindung mit FDP/BDP. Er sei bloss ein Listenfüller, sagte Zaugg vor den Wahlen gegenüber dieser Zeitung, und er wolle auf keinen Fall wieder in den Gemeinderat. Nichtsdestotrotz: «Ich nehme die Wahl an», stellte er am Sonntag klar und schob nach: «Obwohl ich persönlich gar keine Freude an der Abwahl von Brigitte Gilomen habe.»

Alle sieben Exekutivmitglieder stellten sich der Wiederwahl, die sie – mit Ausnahme von Gilomen – auch schafften: von der SVP Albert Rösti (Gemeindepräsident), Eva Bichsel, Marcel Kümin und Hannelore Schwarz, Daniel Würsten von der EVP und Anna-Katharina Zenger als Vertreterin der Grünen.