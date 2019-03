«Beisst sich mit Ortsbild»

Regierungsstatthalter Marc Fritschi bestätigt dies. Nun sollen also auch die Banner an Post-, Kuh-, Allmend- und Bahnhofbrücke wegfallen. «In den letzten Jahren gab es laufend mehr von diesen Werbebannern auf den Brücken», hat Fritschi festgestellt. Es habe ein Ausmass angenommen, dass das Ganze baubewilligungspflichtig geworden sei.

Er habe der Stadt zwei Jahre Zeit gegeben für ein neues Konzept für Werbung in der Innenstadt – worauf die Stadt schliesslich ein Baugesuch eingereicht habe für dauerhafte Plakatständer an den bisherigen Brückenstandorten.

«An den vier betroffenen Brücken habe ich dieses Gesuch nicht bewilligt», führt Marc Fritschi aus. Ihm geht es in erster Linie um die Optik: «Die Werbebanner beissen sich mit dem geschützten Ortsbild.»

Der Bauentscheid wurde der Stadt Anfang Februar eröffnet. Das Verbot gilt laut Fritschi grundsätzlich ab dem 1. Mai. Feedback von Veranstaltern habe er bisher keines erhalten.

Stadt wehrt sich

Eine Rückmeldung hat der Regierungsstatthalter dafür von der Stadt bekommen – und zwar in Form einer Beschwerde. «Wir fechten den Entscheid des Statthalters an», sagt Peter Siegenthaler.

Dies bedeutet, dass sich als nächste Instanz die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion mit der Sache befassen wird. Und dass die Veranstalter weiter darauf hoffen dürfen, dass sie auch künftig auf den Brücken werben können.

«Wenn die Banner den Verkehr beeinträchtigen würden, wäre ein Verbot ja noch einigermassen nachvollziehbar», sagt Susanna Ernst, die für die FDP im Stadtrat sitzt. Mit dem Ortsbildschutz-Argument habe sie hingegen Mühe.

Das geht Gerhard Engemann nicht anders. Der Thun-Expo-Geschäftsführer warb bisher jeweils für die OHA, die Neuland, die Brocante und andere Anlässe auf den Brücken. Er spricht von «sehr wirkungsvoller Werbung, die auch finanziell attraktiv ist».

Engemann will im Falle eines definitiven Verbots der Möglichkeit nicht lange nachtrauern und die Energie lieber dafür verwenden, neue Lösungen zu finden. Das sieht Gisela Trost, Geschäftsführerin der Schlosskonzerte Thun, ähnlich: «Die Brückenwerbung war für uns eine von zahlreichen Marketingmassnahmen – nice to have, aber schwierig zu sagen, was es genau brachte.»

Und Alain Marti, Präsident der Innenstadtgenossenschaft IGT, erklärt: «Ich persönlich hänge nicht um jeden Preis an den Brückenbannern.» Für Vereine und Anlässe sei es aber durchaus eine wichtige, gut sichtbare, günstige Werbemöglichkeit. Davon profitierte bisher auch die IGT, etwa für die Sonntagsverkäufe im Dezember.

«Irgendwann tote Stadt»

Thun-Expo-Chef Gerhard Engemann hält derweil fest: Wenn solche Werbung aufgrund des Ortsbildschutzes nicht mehr möglich sei, «dann haben wir irgendwann eine tote Stadt». Die von ihm selbst gestellte Frage, ob das wohl zielführend sei, lässt er im Raum stehen.