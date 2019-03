Eine junge Frau wiederum appellierte an alle, vermehrt mit dem Velo oder zu Fuss zu verreisen anstatt mit Auto, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff. Und in den eigenen vier Wänden öfter das Licht zu löschen oder die Heizung runterzudrehen.

Ältere unterstützen Jugend

Nach der Veranstaltung wollte diese Zeitung wissen, wie es die Demonstranten konkret mit dem Umweltschutz halten. «Ich esse saisonal, nehme den Zug oder das Velo und bin noch nie geflogen. Das ist mein Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft», sagte der 16-jährige Gymnasiast Gael Sanchez aus Adelboden.

Lilith Eringfeld (16) aus Steffisburg, eine der Mitorganisatorinnen und seit längerem Vegetarierin, räumte ein, dass sie sich früher weniger Gedanken gemacht habe, dann aber von Greta Thunberg inspiriert worden sei. «Ich habe meine Eltern dazu motivieren können, weniger oft mit dem Flugzeug in die Ferien zu reisen. Zudem haben wir kein Auto mehr, dafür ein GA.»

Auch mehrere Dutzend Seniorinnen und Senioren nahmen am Klimastreik teil. «Das Anliegen ist wichtig, deshalb möchte ich die Jugend darin unterstützen», sagte etwa Margrit Gilbert (72), die ebenfalls angab, Flugreisen möglichst zu vermeiden. «Klimaschutz muss auch mal wehtun. Es geht nicht ohne Verzicht.»

Der Pensionärin Katharina Hess bereitet der Klimawandel schlaflose Nächte, wie sie sagte. «Gerade wir Älteren und die ganz Jungen leiden am meisten, wenn die Temperaturen steigen.» Hess besuchte die Veranstaltung mit mehreren Kolleginnen und Kollegen der kürzlich gegründeten Organisation Klima-Grosseltern Schweiz.

Eigenverantwortung stärken

Insgesamt fanden am Freitag weltweit in 106 Ländern rund 1700 Klimastreiks statt. In der Schweiz kam es in über 20 Städten von Genf bis St. Gallen zu vergleichbaren Aktionen. In der Stadt Bern wurden mehrere Tausend Demonstranten gezählt.

Zufrieden zeigte sich nach der rund anderthalbstündigen Aktion auch Linus Dolder in Thun: «Die Stimmung war sehr gut, und es kamen deutlich mehr Menschen, als wir erwartet hatten», bilanzierte der Gymnasiast.

Besonders gefreut habe ihn, dass alle Generationen vertreten gewesen seien. «Denn wir sind nicht eine reine Schüler- und Jugendbewegung, sondern eine Klimabewegung, die allen offen steht», so Dolder. Wichtig sei gewesen, dass nebst der Kritik an Politik und Wirtschaft auch an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appelliert worden sei.

Die nächste Klimastreik-Aktion in Thun plant die Gruppe um Linus Dolder für den Samstag, 6. April. Da am selben Tag in der Innenstadt der Ostermärit stattfindet, seien Inhalt und Form des Klimaanlasses noch offen.