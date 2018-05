Freude der Räuber war bald vorbei

Der Räuber bedrohte eine Angestellte im Volg an der Unteren Trüelmatt. Quelle: Google Street View

Wann liegt am meisten Geld in der Kasse eines Lebensmittel­geschäfts? Natürlich vor Feierabend. Dass sich das kriminelle Quartett kurz nach 18 Uhr den Volg in Goldiwil vorknöpfte, ist also nur logisch. Den Laden betrat allerdings bloss einer der vier. Er war maskiert, bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte Geld. Als eine der Angestellten seiner Forderung nachgekommen war, verliess der Mann mit seiner Beute das Geschäft. Wie gross diese war, teilt die Kantonspolizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mit.

Vier Männer, vier Nationalitäten

Der Räuber flüchtete zu Fuss zu einem silbrigen Auto, welches in Richtung Thun davonfuhr, wie Zeugen der Kantonspolizei Bern melden konnten. Diese fackelte nicht lange, sondern schickte umgehend mehrere Patrouillen los. «Sachdienlich Hinweise aus der Bevölkerung» haben gemäss der Medienmitteilung der Polizei dazu geführt, dass das Fluchtfahrzeug kurz nach dem Überfall zwischen Goldiwil und Thun gestoppt werden konnte.

Im Auto befanden sich vier Männer, die von der Polizei festgenommen wurden, ohne Widerstand zu leisten. Es handelt sich um drei Erwachsene im Alter zwischen 20 und 22 Jahren und einen 17-jährigen Jugendlichen – einen Schweizer, einen Mazedonier, einen Türken und einen Äthiopier. Im Auto fand die Polizei «das mutmasslich geraubte Bargeld» (O-Ton Medienmitteilung), eine Sturmmaske und eine Faustfeuerwaffe.

Ist die Überfall-Serie damit beendet?

Es war nicht der erste Überfall auf einen Volg in den vergangenen Monaten. Letzte Woche traf es am Donnerstagvormittag die Filiale in Uttigen, am 9. März jene in Kiesen, und am 30. Januar begann die Serie in Mühlethurnen. In diesen drei Fällen sind die Täter nach wie vor flüchtig. Oder handelt es sich um dieselbe Bande, die am Dienstag zwischen Thun und Goldiwil geschnappt wurde?

«Bezüglich eines Zusammenhangs mit anderen Überfällen liegen bislang keine konkreten Hinweise vor», teilte die Medienstelle der Kantonspolizei auf Anfrage mit. «Selbstverständlich werden mögliche Zusammenhänge im Rahmen der Ermittlungen aber immer geprüft.» Marc Imboden (Thuner Tagblatt)