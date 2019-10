Freddy Nock bringt grosse TV-Kiste nach Thun

Neun Jahre ists her, da gabs in Thun schon ähnliche Bilder: Freddy Nock balancierte in schwindelerregender Höhe auf einem Hochseil zwischen dem Schloss und der Stadtkirche.

Was damals eine PR-Aktion des Circus Knie war, soll nun mit anderen Protagonisten wiederholt werden: Am nächsten Donnerstag nämlich fordert der Schweizer Artist den ehemaligen Profifussballer Jamie Redknapp und den ehemaligen Cricketstar Freddie Flintoff im Rahmen der britischen TV-Spielshow «A League of Their Own» zu einer Mutprobe heraus.