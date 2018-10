Frauenpower und eine Weltpremiere unter der Zirkuskuppel

Ticketverlosung

Wir verschenken für die Knie-

Vorstellung vom Donnerstag,

25. Oktober, um 20 Uhr



5 × 2 Tickets



an Abonnentinnen und Abonnenten dieser Zeitung. Interessierte schreiben bis am Montag um 24 Uhr eine E-Mail an folgende Adresse (bitte vollständigen Namen und Adresse angeben):

verlosungen@bom.ch



Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost. Sie werden per Mail informiert und können ihre Tickets an der Abendkasse abholen (Ausweis vorzeigen).