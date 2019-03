Die Betriebswirtschafterin führt ein eigenes Unternehmen und bietet Coaching und Organisationsentwicklung an. Genau diese Fähigkeiten soll sie nun in den Vorstand des Vereins einbringen. Die Schlosskonzerte Thun wollen im Marketing noch professioneller werden und sich stärker vernetzen.

Jazz und ein Stummfilm

«Die Konkurrenz ist gross, und das Publikum ist mobil, besucht Konzerte in Interlaken, Gstaad, Luzern und Zürich», weiss Caroline Schüpbach-Brönnimann. «Unser Publikum kennt uns. Darum bleibt der Kern unseres Angebotes unangetastet: die klassische Kammermusik in hochkarätiger Besetzung.» Dieses Angebot wird heuer unter anderem durch ein Jazz-Konzert und einen Abend mit einem Stummfilm mit Live-Musik ergänzt.

Der aktuelle Vereinsvorstand besteht aus berufstätigen Frauen. «Alle engagieren sich mit Begeisterung für das Produkt ‹Schlosskonzerte Thun›, das macht uns sehr leistungsfähig», findet die neue Präsidentin. Gleichzeitig mit Caroline Schüpbach-Brönimann nahmen auch Ruth Zaugg (Ressort Vorverkauf) und Barbara Schranz (Ressort Freundeskreis) ihre Arbeit im Vorstand auf.

Ein Jahr früher trat Karin Ritschard ihr Amt im Ressort Künstlerbetreuung an. Die künstlerische Leitung hat Regula Schär inne. Die Musikerin, welche in Thun aufgewachsen ist und heute in Basel lebt, war bereits von 2008 bis 2014 künstlerische Co-Leiterin der Schlosskonzerte Thun. Ursula Stucki, Vizepräsidentin (Ressort Finanzen), und Gisela Trost, Geschäftsführerin seit 2013, behielten ihre Ämter.

Wie viel Neues?

Wenn heute der Vorverkauf für die 52. Ausgabe beginnt, steht bereits das Programm für 2020. Wiederum stellten sich die Fragen, wie lässt sich der Kontakt zu den Jungen herstellen, wie viel Neues verträgt es? Was müssen die Schlosskonzerte bieten, damit die Konzerte besucht werden? Dazu bietet sich der persönliche Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern an, der dieses Jahr beim 6. Konzert mit dem Trio Machiavelli im Rahmen eines Künstlergesprächs möglich sein wird.