Dreizehn starke Frauen verfolgen während der nächsten acht Monate ein gemeinsames Ziel: ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen und dabei zu zeigen, was es bedeutet, Frau zu sein. In Zusammenarbeit mit dem Projekte-Netzwerk Thun (PeNT) öffnen sie im Rahmen des regionalen Projekts «We Stand Up for Women» von März bis Oktober ihre Arbeitsräume, Ateliers, Werkstätten und Gärten und zeigen in verschiedensten Workshops, was sie unter «Frau sein» verstehen.