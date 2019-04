Fielen in Allmendingen wirklich Schüsse?

Noch ist wenig mehr bekannt zum Grosseinsatz der Polizei, der am Montagnachmittag an der Allmendigenstrasse durchgeführt wurde. Schüsse sollen gefallen sein, so lautete die Meldung, die den Einsatz auslöste. Die Polizei, in Vollmontur vor Ort, riegelte die Strasse während rund einer Stunde ab und versuchte, mit Personen in der entsprechenden Liegenschaft in Kontakt zu treten. Schliesslich wurden zwei Personen, ein Mann und eine Frau, für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache mitgenommen.