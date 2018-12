«Wir haben unser Bestes gegeben und sind froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist»: Einsatzleiter Christian Stübi von der Feuerwehr Uetendorf plus ist die Erleichterung anzumerken. Er war es, der zusammen mit seinen Männern am frühen Samstagabend als Erster auf dem Brandplatz in Uetendorf eintraf. Die Meldung über die starke Rauchentwicklung und die Flammen im Dachstock des Restaurants Kreuz war bei der Kantonspolizei kurz vor 17.50 Uhr eingegangen. «Wir haben den Angriff sofort per Autodrehleiter gestartet, das Dach geöffnet – und konnten das Feuer relativ schnell löschen», so Stübi weiter.