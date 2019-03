Fast 100'000 Tiere gerettet

Gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern hilft die Pensionärin gegenwärtig den liebestollen Kröten und Fröschen über die Strasse. Dazu haben die Vereinsmitglieder eigens einen rund700 Meter langen, temporären Amphibienschutzzaun entlang der Strasse nach Höfen eingerichtet. Auf der Suche nach einem Durchschlupf plumpsen die Tiere dabei in die eingegrabenen Fangkübel.

Diese werden von den Naturschützern täglich geleert und die hilflosen Tiere sicher über die Strasse getragen. «Der Arbeitsaufwand von rund 90 Minuten pro Tag ist verkraftbar, weil wir uns nach einem Einsatzplan auch abwechseln», erläutert Barbara Saurer. Gegen 250 Amphibien haben die Vereinsmitglieder heuer schon vor dem Strassentod gerettet und in den Amsoldingersee entlassen.

«Dies sind bislang etwas weniger Tiere als in vergangenen Jahren», erklärt die freiwillige Helferin und ergänzt: «Mit der Aktion wollen wir einen Beitrag an die Natur und zur Unfallverhütung leisten sowie den Tieren eine Chance ­geben.»

Über 97000 Tiere gerettet

Das Engagement des 65 Mitglieder zählenden Natur- und Vogelschutzvereins Amsoldingen und Umgebung ist nicht neu. Seit 1972 helfen die Mitlieder den Amphibien dort über den Asphalt und sie führen auch eine Statistik. Genau 97 036 Frösche, Kröten und Molche haben die Mitglieder in den 46 Jahren vor dem Strassentod bewahrt oder durchschnittlich jährlich etwa 2100 Tiere in den Amsoldingersee gebracht.

Die Statistik zeigt ein Auf und Ab der Population. Mal waren es während der Wanderung, die meist ab März bis Mitte April stattfindet, etwas über 800 Tiere, mal auch bis zu 5000 Amphibien. Heuer seien die Tiere angesichts der warmen Witterung etwas früher unterwegs.

Nicht nur in Amsoldingen machen sich derzeit Frösche, Kröten und Molche zu den Tümpeln und Weihern auf, in denen sie geschlüpft sind, um dort ihren Laich abzulegen. Allerdings wandern sie nur, wenn es nachts wärmer als fünf Grad ist und bei regnerischem Wetter. Wegen der kalten Nächte waren deshalb in den letzten Tagen nicht viele dieser Tiere auf Wanderung.