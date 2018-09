Fan hat Fackelzünder nicht geschützt

In zwei jüngst publizierten Ur­teilen des Verwaltungsgerichts hat ebendieses über Beschwerden von zwei Fans des FC Basel entschieden. Den beiden Männern wurden zwei unterschied­liche Vergehen vorgeworfen, die sie beide während des Fussballspiels FC Basel gegen FC Thun, ausgetragen in der Stockhorn-Arena am 11. Februar 2017, be­gangen haben sollen.

Beiden wurde erstinstanzlich ein Rayon­verbot auferlegt, beide gelangten mit einer Beschwerde gegen diese Massnahme ans Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Im ersten Fall ging es um Bei­hilfe zum Abbrennen einer Fackel.

Nach dem Führungstreffer des FC Basel zündete eine bis heute nicht identifizierte Person im Gäste­sektor eine Handlichtfackel. Die Polizei identifizierte im Ermittlungsverfahren zu diesem Vorfall mittels Videomaterial einen Fan als mutmasslichen Beteiligten.

Die Staatsanwaltschaft erklärte diesen Fan im März 2018 «schuldig wegen Gehilfenschaft zu einer Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz, weil er den Fackel­zünder mit einer Doppelhalterfahne abgedeckt hat», ist im Urteil des Verwaltungsgerichts zu lesen.

Weiter belegte ihn die Kantonspolizei Bern mit einem einjährigen Rayonverbot. Dagegen wehrte er sich vergeblich bei der Polizei- und Militärdirektion und zog seine Beschwerde deshalb weiter ans Verwaltungsgericht.

Verdecken war Zufall

Im Verfahren wurde eine Videodatei, auf der die mutmassliche Straftat zu sehen war, als Beur­teilungsgrundlage herbeigezogen. Daraus gehe hervor, schreibt das Verwaltungsgericht, dass der Mann nicht vor, sondern neben dem Fackelzünder stehe, die Sicht auf diesen nur teilweise verdecke und das Verdecken nicht beabsichtigt erscheine.

Dass der Beschwerdeführer seine Fahne wie alle anderen Fans hochhalte und das Tor bejubele, stelle kein aussergewöhnliches Verhalten dar. Vielmehr erscheine zufällig, dass gerade er die freie Sicht der Kamera auf den Fackelzünder teilweise verdecke.

Aufgrund dessen kam das Ver­waltungsgericht zum Schluss, dass es «an einem hinreichenden Verdacht fehlt», wonach sich der Beschwerdeführer «an einer Gewalttätigkeit beteiligte». Es heisst die Beschwerde des Mannes gut.

Im zweiten Fall soll ein anderer Fan einen Abfalleimer im Gästesektor beschädigt haben. Die Polizei ermittelte den mutmasslichen Täter, welcher ebenfalls via Polizei- und Militärdirektion ans Verwaltungsgericht gelangte, um Beschwerde gegen das ihm auferlegte ein­jährige Rayonverbot zu erheben.

Der Mann machte geltend, ihm könnten keine Gewalttätigkeiten vorgeworfen werden, die mit einem Rayonverbot geahndet werden dürften. Zudem fehle ein Nachweis für gewalttätiges Verhalten, weil die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren eingestellt habe. Dies sah das Verwaltungsgericht anders.

Fachstelle identifizierte Täter

Tatsächlich konnte sich das Gericht nicht auf einen Prozess stützen, da der FC Thun seinen Strafantrag inzwischen zurückgezogen hatte. Zur Beurteilung des Sachverhalts genügten ihm jedoch eine polizeiliche Anzeige wegen Sachbeschädigung und das vorhandene Filmmaterial.

«Auf den sichergestellten Filmsequenzen ist zu sehen, wie eine Person im Gästesektor mehrfach gegen einen Abfalleimer tritt und diesen beschädigt», schreibt das Verwaltungsgericht in seinem Urteil. Im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens habe die dezentrale Fachstelle Fussball der Kantonspolizei Basel-Stadt diese Person «zweifelsfrei als den Beschwerdeführer» identifiziert, heisst es weiter.

Gegenüber der Polizei habe dieser die Beschädigung des Abfalleimers schliesslich gestanden und sie im Nachhinein selber als «ziemlich doof» bewertet.

In seinem Urteil führt das Verwaltungsgericht an, dass es den Nachweis von gewalttätigem Verhalten als erbracht erachte und die Voraussetzungen für ein ­Rayonverbot erfüllt seien. Es weist damit die Beschwerde des Mannes ab und auferlegt ihm die Kosten des Verfahrens von 3000 Franken. (Berner Zeitung)