In Stadt und Region Thun gibt es in mehreren Gemeinden das Bedürfnis nach neuen Mehrzweckhallen für Sport und Kultur. Vier Beispiele zeigen, wie sie damit umgehen und wie der Stand der Planung ist.

Wichtige Weiche gestellt

Am weitesten gediehen ist das Projekt für eine neue Dreifachturnhalle, ein Normrasenspielfeld, einen Allwetterplatz sowie neue Leichtathletikanlagen in der Schönau Steffisburg. Der Grosse Gemeinderat hat im Januar eine wichtige Weiche gestellt, indem er einen Kredit von 400'000 Franken bei einer Enthaltungen und ohne Gegenstimmen durchwinkte. Mit dem Betrag soll die konkrete Planung der Anlage an die Hand genommen werden.

Das Wettbewerbsverfahren für die Planung soll im nächsten Herbst abgeschlossen werden. Danach ist die konkrete Planung vorgesehen mit dem Ziel, dem Stimmvolk im März 2021 den Baukredit vorzulegen, sodass die Bauarbeiten im Idealfall im Sommer 2021 starten und die Anlage Ende 2023 in Betrieb genommen werden kann. Im Finanzplan sind bis 2022 insgesamt 9 Millionen Franken für die Anlagen in der Schönau eingestellt.

Fast 16 Millionen eingestellt

Noch nicht so weit ist man in Thun. Die städtischen Handballclubs Wacker und Rotweiss reiten seit Jahren auf einer Erfolgswelle und machen die Kyburgstadt zu einer Handballstadt. Doch der Platz in der Lachenhalle ist eng und reicht für maximal 2000 Fans.

«Wir brauchen in absehbarer Zukunft eine neue Halle, eine, die den fernsehtechnischen Anforderungen genügt, eine, in der wir zumindest auf zweithöchster europäischer Stufe Partien austragen können», sagte 2016 der damalige Wacker-Präsident Reto Zwahlen.