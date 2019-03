Was derzeit in der Thuner Politik abgeht, ist aussergewöhnlich: Thomas Rosenberg ist der fünfte amtierende Stadtrat, der innerhalb von wenigen Monaten die Partei wechselt – in seinem Fall von den Grünliberalen zu den Grünen. Grundsätzlich ist es das gute Recht einer jeden Politikerin und eines jeden Politikers, sich einer anderen Partei anzuschliessen.