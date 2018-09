FC-Thun-Fans pfeifen Musiker gnadenlos aus

Der neu komponierte Stockhorn-Marsch, gespielt in der Stockhorn-Arena: Er war ein Geschenk vom Verein Freunde des Stockhorns an die Stockhornbahn AG anlässlich ihres 50-Jahr-Jubi­läums.

70 Musizierende aus sieben Niedersimmentaler Musikvereinen fanden sich am letzten Samstag in der Pause des Matchs zwischen dem FC Thun und dem FC Sion im Stadion, das nach dem Berg benannt ist, ein und gaben dort das Musikstück vor den Besuchern zum Besten.

«Blamabler» Auftritt

Dass jene allerdings auch nur einen Ton der musikalischen Darbietung hören konnten, bezweifelt Alfred C. Schwarz, Geschäftsführer der Stockhornbahn AG, der sich an diese Zeitung wendete. «Es war blamabel», befindet er.

Die Musikantinnen und Musikanten wurden in der Arena alles andere als erfreut empfangen: Kaum hatten sie angefangen zu spielen, habe im Fansektor des FC Thun ein Pfeifkonzert begonnen, in das schliesslich auch die Fans des Gegners eingefallen seien, berichtet Schwarz.

Die Aktion war orchestriert, vor dem Spiel wurde ein Flugblatt «Gäg Fuessbau aus Event» verteilt. Von wem es stammt, ist unbekannt, es dürfte jedoch Gruppierungen zugewiesen werden, die bereits öfter durch derartige Aktionen im Stadion aufgefallen sind.

So beginnt es mit den Worten: «Ja, wir sind es wieder mal, und wir haben was zu meckern!» Die Initianten wehren sich gegen die Kommerzialisierung und Eventisierung des Fussballs. Es sei verwerflich, wenn ein Club versuche, dadurch «zahlungskräftige und spektakelorientierte Besucher» anzulocken, schreiben sie.

«Anderen Club suchen»

Die Aktion blieb nicht ohne Konsequenzen: FC-Thun-Präsident Markus Lüthi griff umgehend zum Mikrofon und wies die Pfeifenden in die Schranken. «Dieses Verhalten ist intolerant und unsportlich», sagt er auf Anfrage. Dies habe er den Störenfrieden mitgeteilt und sich im Namen aller Beteiligten bei den Musikanten entschuldigt.

Der Anlass habe keinerlei kommerzielle Absicht gehabt. «Wenn diese Leute das denken, haben sie etwas Grundsätzliches nicht verstanden», sagt der Präsident. «Vor dem Spiel ehrten wir in unserem Stadion den FC Steffisburg und den FC Münsingen für ihren Aufstieg in eine höhere Liga. Diese tun genau das, was die Kritiker fordern: Sie machen bodenständigen Fussball mit beschränkten Mitteln.»

Der FC Thun werde schriftlich auf das Ereignis reagieren. Man kritisiere unter anderem stark, dass das Flugblatt anonym verfasst worden sei. «Wer jene Haltung vertritt, kann sich einen anderen Club suchen. Wir wollen hier im Oberland Leute zusammenbringen – und das lassen wir uns nicht durch solche Aktionen vermiesen.»

Erfreulich sei gewesen, dass die Musizierenden vor dem Match auf der Esplanade neben dem Stadion ein ungestörtes Konzert hätten geben können, wie sowohl Schwarz als auch Lüthi berichten. (Thuner Tagblatt)