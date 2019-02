Nein, dieser Kurs finde nicht statt, weil die Spieler des FC Thun Berner Oberland derart schlechte Manieren hätten, versichert Basil Stillhart. «Wir sind alle schon ganz anständig», sagte die Nummer 10 der ersten Mannschaft mit einem Augenzwinkern.

An ihrem Wissen in Sachen Höflichkeit und stilvollem Auftreten konnten Stillhart und seine Mannschaftskollegen am Mittwochnachmittag trotzdem noch feilen – in einem Knigge-Kurs.

Nicht ganz aus freien Stücken. Der Kurs ist für alle Mitarbeitenden, Nachwuchs- und Profispieler sowie Staff-Mitglieder obligatorisch. Das Ziel ist klar definiert: Der Verein will seine positive Wirkung nach aussen verstärken.