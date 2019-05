Essen auf dem digitalen Serviertablett

Ein weiterer Punkt sei, dass die Region bisweilen ihr Potenzial nicht nutze. So haben der 33-jährige Gründer verschiedener Firmen, Thomas Flückiger, und die 30-jährige Quereinsteigerin in Sachen Events und Gastronomie die Idee für Regiamo vor zwei Jahren ersonnen und mit den weiteren Teilhabern an ihrer GmbH, Steven Wüthrich und Michael Brüderli und einem kleinen Team von Mitarbeitern, so weit vorangetrieben, dass sie heute flügge ist: eine Onlineplattform, auf der sich Käufer und Verkäufer lokaler Produkte treffen.

Bestechend einfach

Ihr Ansatz ist bestechend einfach – und wäre vor wenigen Jahren noch an der technischen Komplexität gescheitert: Regionale Produzenten von Gemüse, Früchten, Fleisch- oder Milchprodukten, Getränken sowie veganen Nahrungsmitteln können online ihre Erzeugnisse in ein digitales Schaufenster stellen. Dort können die Kunden die Produkte bestellen und wahlweise an Pick-up-Stellen selber abholen oder per Post oder dem Velolieferdienst Collectors nach Hause liefern lassen.

«Heute haben wir die Möglichkeit, den Produzenten eine webbasierte Software zur Verfügung zu stellen, mit der sie ihre Produkte erfassen und präsentieren können – und anschliessend den weiteren Bestell-, Bezahl- und Lieferprozess steuern», erklärt die Geschäftsführerin. Die Regiamo-Produzenten können die Software auch für ihre eigenen Shops nutzen.

Ständig weiterentwickeln

Van Wijk gesteht, dass es nicht nur einfach war, Produzenten für die Idee zu gewinnen. «Nicht nur, weil diese Form des Direktvertriebs für manche bedeutet, technisches Neuland zu betreten, sondern auch, weil sie von anderen Anbietern mit ähnlichen Ideen enttäuscht wurden und trotz beachtlicher Investitionen wenig Gegenleistung erhielten.» Viele, fährt sie fort, sähen aber auch eine Chance, ihren Betrieb voranzutreiben, und seien von der Philosophie und dem Unternehmen begeistert.

Die aktuellen Anbieter werden über die Zeit auf diversen Social-Media-Kanälen und Regiamo vorgestellt und müssen erst in die Tasche greifen, wenn sie über die Plattform tatsächlich Produkte verkaufen. «Wir starten mit rund 25 Anbietern, und für uns ist klar, dass die ersten Wochen ein klassischer Beta-Test sind», sagt Van Wijk. «Sprich: Wir erwarten, dass uns Kunden ebenso wie Anbieter auf Dinge aufmerksam machen, die wir besser machen können.»

Das ganze Projekt soll sich sowieso weiterentwickeln. Zum einen soll die Software weiter angepasst und individuell angeboten werden. Andererseits will das Team das Angebot nach und nach ausweiten – und weitere Produzenten finden. «Aber zunächst wollen wir jetzt einfach mal Erfahrungen sammeln», sagt Van Wijk.

www.regiamo.ch