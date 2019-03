«Thun hat ein tolles Parkleitsystem und eine neue Fussgängerzone – nur man kennt die Stadt fast nicht mehr...» Kabarettist Bänz Friedli brachte es auf den Punkt: Nicht nur eine Stadt, alle Gemeinden brauchen eine zeitgemässe Infrastruktur, die prägend und imagefördernd ist. Zum Start des Politforums in Thun hatte der Komiker die Lacher jedenfalls auf seiner Seite, gilt es am Anlass doch die Frage zu klären, was Gemeinden tun können, um zum Beispiel in Sachen Feuerwehrmagazin, Schulhaus, Wasserversorgung oder Sportanlage attraktiv zu bleiben und nicht ins Hintertreffen zu gelangen.