Es macht bald «Bling-Bling» an der Länggasse

Die 226 Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule (OS) Länggasse in Thun haben diese Woche statt in den Schulbänken mehrheitlich auf dem Boden gesessen und keine Rechen- oder Französischaufgaben gelöst, sondern sich handwerklich betätigt. In den Schulzimmern und auch auf den Gängen wurde farbige ­Folie zugeschnitten, gefalzt und auf eine durchsichtige Vorlage aufgeklebt. Die so von allen 13 Schulklassen vorbereiteten, vielfältigen Bildmotive sind Teil eines Schulprojekts, das die OS Länggasse seit 1999 im Dreijahresrhythmus durchführt: die Gestaltung des grössten Adventsfensters in Thun an der Fassade des Schulgebäudes an der Länggasse.

Vorbereitungen seit Sommer

Als Motto für das diesjährige Adventsfenster wurde «Bling-Bling» gewählt. Das Wort wurde ursprünglich verwendet für Diamanten und andere Edelsteine, die stark glitzern. Heute wird der Begriff vor allem mit der Hip-Hop-Kultur in Verbindung gebracht, weil die Rapper auch gerne stark glänzenden Schmuck tragen. Wegen dieser Anlehnung habe das Thema Anklang gefunden bei den Jugendlichen, erklärt Franziska Stucki. Die Lehrerin für bildnerisches, textiles und technisches Gestalten leitet das Vorbereitungsteam an der OS Länggasse. Bereits nach den Sommerferien sei der Auftrag an die Lehrpersonen erteilt worden. «Jede Klasse entwickelt ihr Klassenfenster selbstständig und setzt es um», lautete die Hauptvorgabe. Unterschiedliche Formen und Materialien, die sich überlappen, sollten eingesetzt werden. Aber auch ein Vorbehalt wurde formuliert: «Es dürfen keine Logos oder Labels von Bling-Bling-Produkten abgebildet werden.»

Mit diesen Vorgaben machten sich die 13 Schulklassen unter Anleitung der Lehrer für bildnerisches Gestalten an die Arbeit. Zuerst galt es, ein Motiv auszuwählen und gemeinsam festzulegen. «Das war ein demokratischer Prozess», sagt Franziska Stucki. Danach wurden verschiedene Entwürfe gemacht sowie die Farbgebung und die zu verwendenden Materialien bestimmt. Umgesetzt wurden die von den Klassen bestimmten Gestaltungsideen diese Woche im Rahmen von drei Projekttagen. In dieser Zeit war der Stundenplan ausgesetzt, und es läutete auch keine Pausenglocke. Die Schülerinnen und Schüler setzten vielmehr in kleinen Gruppen und nach dem eigenen zeitlichen Fahrplan ihr Projekt Schritt für Schritt um. Sie hängten danach das fertige Gemeinschaftsbild auch ans Fenster im Klassenzimmer. Die Scheiben darum herum wurden mit grünen und blauen Papieren dekoriert. Auf schwarze Rahmen oder Figuren habe man dieses Jahr verzichtet, erläutert Stucki.

Gestaltungspreis gewonnen

Die Projektleiterin hebt weiter den grossen Fleiss der Jugendlichen als «Hauptakteure» hervor. Diese helfen auch bei der Vorbereitung des Eröffnungsanlasses tatkräftig mit und werden am Montagabend Verpflegung und Getränke verkaufen zur Deckung der Unkosten des Projekts, für das die OS Länggasse 2015 den 1. Preis in einem ­Gestaltungswettbewerb erhielt. «Wir machen es für die Schülerinnen und Schüler. Ohne sie ginge es nicht», hält Franziska Stucki fest im Vorfeld der diesjährigen Eröffnung des grössten Thuner Adventsfensters.

Eröffnungsanlass: Am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr wird das Adventsfenster der Oberstufenschule Länggasse eingeweiht. Treffpunkt ist auf dem Pausenplatz vor dem Hauptgebäude. Der Anlass ist öffentlich. (Thuner Tagblatt)