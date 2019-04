Ernstfall in Jassbach

Zwei Notebooks, ein Beamer, Kaffeemaschine, Getränke und «Zwipf» für Offiziere: der Rapportraum in der Kaserne Jassbach könnte in irgendeiner Kaserne der Schweiz sein. Und doch ist alles etwas anders hier im Niemandsland zwischen Emmental, Berner Mittelland und Berner Oberland. Wo die Armee sonst allzu gerne mit sprichwörtlich grossem Geschütz auffährt, wenn Medien eine Anfrage für einen Kasernenbesuch und einen Stimmungsbericht platzieren, so beschränkt man sich in Jassbach – in der Gemeinde Linden – darauf, die Medien zur Präsentation zu einem einfachen Gespräch zu bitten.