Erbarmungswürdige Zustände in Europas alpinem Armenhaus

An der Friedhofsmauer in Meiringen berichtet eine Grabplatte von der unglaublichen Tragödie, die sich im September 1893 in einer Familie in Schattenhalb bei Meiringen abspielte: Innert knapp zweier Wochen starben sechs der dreizehn Kinder an Diphtherie. Eines der Geschwister fanden die Eltern tot vor, als sie von der Beerdigung eines ­anderen heimkehrten.

Kind = Arbeitskraft

Die hohe Kindersterblichkeit war früher auch in der Schweiz eine Folge von Armut. Verursacht wurde sie durch Mangelernährung und ungenügende Hygiene. Infektionskrankheiten verliefen unter diesen Umständen oft tödlich.

Gleichwohl waren gerade minderbemittelte Kreise bestrebt, so viele Kinder wie möglich aufzuziehen, denn diese ­waren später unentbehrliche Arbeitskräfte. Wer keine Kinder hatte, fiel im Alter obendrein der Armut anheim und wurde von der ungeliebten Fürsorge abhängig, was als unschicklich galt.

Heute wird die Schweiz weltweit als Inbegriff von Wohlstand und Sauberkeit wahrgenommen. Doch früher galt das Land zwischen Genfer- und Bodensee als Armenhaus Europas, in dem Bettler und schmutzige Gestalten ihr Unwesen trieben.

Fehlende Industrie, periphere Lage, Seuchen und Mangelernährung bereiteten den Boden für soziale Missstände. Zeugnis davon geben Berichte der ersten Touristen, die unser Land besuchten.

Bettler, wohin man blickte

Die Schweiz zu bereisen, war damals ein kühnes Unterfangen. Anfänglich nahmen nur begüterte Kreise dieses Abenteuer auf sich. 1863 lancierte der Tourismuspionier Thomas Cook erstmals eine Pauschalreise durch die Alpen.

Seine Reisegruppe stiess auf erbarmungswürdige Zustände, wie eine der Teilnehmerinnen in ihrem Reisebericht schilderte. Überall herrschten Armut und Elend. Mangelernährung war weit verbreitet und führte vielerorts zu Krankheiten und Missbildungen.

«Der Weg vom ­Wasserfall zum Gasthaus war von Ladengeschäften mit Holzschnitzereien und jugendlichen Bettlern gesäumt, die eine Blume oder einen Kieselstein zum Kauf anboten.»Reisebericht im 19. Jahrhundert

Angesichts der Misere war Bettelei allgegenwärtig. Wenn die wohlhabenden Touristen einschlägige Gegenden besuchten, mussten sie oft regelrecht Spiessruten laufen. Über den Besuch des Staubbachs in Lauterbrunnen heisst es im erwähnten Reisebericht: «Der Weg vom Wasserfall zum Gasthaus war von Ladengeschäften mit Holzschnitzereien und jugendlichen Bettlern gesäumt, die eine Blume oder einen Kieselstein zum Kauf anboten.»

Einige Jahre zuvor hatte bereits der britische Alpinist Charles La Trobe geäussert: «Sie belagern noch den abgelegenen Pfad in einer langen Reihe den Berg hinauf bis in beträchtliche Höhen, wie Schrotkörner, die nur darauf warten, dass der Reisende sich nähert, um zu explodieren.»

Das Kreuz mit dem Heimatort

In seinem Werk «Im Strom der Modernisierung – Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt im Kanton Bern 1700–1914» zeigt Historiker Christian Pfister auf, dass sich Besitz im Kanton Bern früher primär in der Grösse des Viehbestands zeigte. Reich war, wer eine stattliche Zahl von Kühen besass und damit über genug Milch zum Käsen verfügte.

Zur Mittelschicht gehörten Haushalte mit Ziegen oder mit ein, zwei Kühen. Die Ärmsten besassen überhaupt kein Land und waren auf die Allmend angewiesen. Ein grosser Teil der Bevölkerung lebte somit in bescheidensten Lebensverhältnissen. Die Grenze zur offenkundigen Armut war fliessend.

Als es zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Modernisierung der Landwirtschaft und damit verbunden zu einem Wachstum der Bevölkerung kam, verschärfte sich diese Problematik zusätzlich. Weil von der Agrar­reform nur wenige profitierten, verstärkte sich die Abwanderung ärmerer Bevölkerungskreise in andere Landesgegenden, was die Lage für die Zurückbleibenden paradoxerweise noch verschlimmerte.

Nach dem heimatörtlichen Prinzip musste nämlich ­jede Gemeinde für ihre Bürger sorgen, wenn diese auswärts verarmten. Zu diesem Zweck zog sie Steuern in Form einer sogenannten Armen­telle ein. Die Not der Armen schlug dadurch auf die Wohlhabenden zurück. Diese tendierten deshalb dazu, ihre ­Güter zu verkaufen und wegzuziehen, um der massiven Belastung zu entfliehen – und verschlimmerten die Situation dadurch nochmals.

Krisen und Hungersnöte

Das Konzept des Heimatorts geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Nach Missernten zogen damals Scharen von Mittellosen auf der Suche nach Arbeit und Nahrung durch die Schweiz. In ihrer Not bettelten sie, prostituierten sich, hielten sich mit Hausieren über Wasser oder verfielen auf Kleinkriminalität.

«Gegen Armut ist nur Eines kräftig: Arbeit.»Karl Viktor von Bonstetten

Sie wurden deshalb als Bedrohung wahrgenommen und entsprechend behördlich ­bekämpft. Bei der Suche nach den Ursachen der Misere machten es sich manche Zeitgenossen aus heutiger Sicht wohl etwas einfach. So äusserte etwa der Berner Patrizier Karl Viktor von Bonstetten: «Gegen Armut ist nur Eines kräftig: Arbeit.»

In dieser Sichtweise entstand Armut ­gewissermassen aus sich selbst heraus; sie wurzelte in Liederlichkeit und war ein Krebsgeschwür, das sich von einer Generation auf die nächste übertrug.

Die Realität sah anders aus. Versorgungskrisen und Hungersnöte konnten weite Kreise schuldlos an den Rand des Abgrunds treiben. Vom Hungerjahr 1847 wird berichtet, im Oberland hätten manche Leute in ihrer Verzweiflung Kräuter und Gräser zu essen begonnen. Laut dem Historiker Christian Lüthi waren typischerweise Frauen, Betagte und unmündige Kinder armutsgefährdet, aber auch Männer mit geringem Einkommen.

Das Elend wird versteigert

Wenn die Konjunktur einbrach oder Angehörige der unteren Bevölkerungsschichten für längere Zeit erkrankten, stürzten sie ­unversehens in existenzielle Nöte und wurden zu einem Fall für die Armenpflege – allem Fleiss und aller Tüchtigkeit zum Trotz.

Gleichwohl vertrat Karl Viktor von Bonstetten die Auffassung, verlassene Kinder zur Arbeit zu erziehen, sei «das beste Almosen». Heute weiss man, wohin das führte: Noch bis weit ins 20. Jahrhundert waren Kinder aus sozial benachteiligten Kreisen wehr­lose Opfer, die im Rahmen des sogenannten Verdingsystems nicht etwa gefördert, sondern oft schamlos ausgebeutet, miserabel behandelt und sogar missbraucht wurden.

Besonders verhängnisvoll war, dass die Armenunterstützung durch das Verdingwesen quasi privatisiert wurde. Unmündige Waisen wurden öffentlich jeweils für ein Jahr «vertischgeldet».

Das Verfahren bestand in einer Art umgekehrter Versteigerung: Den Zuschlag erhielt der Mindestbietende. Im «Bauernspiegel» schildert Jeremias Gotthelf einen solchen an Sklavenmärkte erinnernden Vorgang: «Lasst sehen, wer will diesen Bub?», warb der Ausrufer.

«Mit jedem abgemärteten Batzen wurde ein ganzes Jahr lang seine Behandlung umso härter.»Gotthelf über die Versteigerung eines Kindes

Der Knabe sei «flott und munter, gut gekleidet.» Gotthelf prangert an, wie das Kind mitverfolgen musste, «wie es Batzen um Batzen hinuntergesteigert wurde, und es wusste: Mit jedem abgemärteten Batzen wurde ein ganzes Jahr lang seine Behandlung umso härter.»

Gleichwohl war Armut nicht bloss eine private Angelegenheit, sondern galt schon im 18. Jahrhundert auch als staatliches Thema. Im Alten Bern wurde eigens eine Armenpolizei eingesetzt, die für Betteljagden zuständig war und dadurch das allgegenwärtige Betteln eindämmen sollte.

Bettler aus anderen Berner Gemeinden wurden von den «Landjägern» dorthin abgeschoben, Bettler aus anderen Landesgegenden mit brutaler Härte ausgeschafft. Gleichzeitig erliess die Obrigkeit Vorschriften zur Versorgung der Armen. In der Almosen­ordnung von 1753 überwälzte sie diese Aufgabe vornehm den ­Ge­meinden. Armut war in den Gemeinden allgegenwärtig – und wurde auch öffentlich de­battiert.

In der Landschaft Saanen etwa legte man die Rechnung über das Armengut alljährlich im November der Landsgemeinde vor. Die Namen der Armen wurden verlesen, danach wurde darüber abgestimmt, wie viel Unterstützung sie erhalten sollten.

Zu solchen entwürdigenden Praktiken kamen Diskriminierungen aller Art hinzu. So verlieh der Kanton den Gemeinden etwa das Recht, armengenössige Bürger in Arrest zu setzen, zu Zwangsarbeit zu verpflichten und ihnen das Recht auf Eheschliessung zu entziehen.

Lösung mit Lastenausgleich

1847 wurde die heimatrechtliche Armenpflege endlich aufgehoben. Doch den Teufel trieb man mit dem Beelzebub aus: Zur Unterstützung der Armen waren fortan deren Wohngemeinden verpflichtet. In der Folge begannen die Einwohnergemeinden ­allerlei Schikanen anzuwenden, um Angehörige ärmerer Schichten vom Zuzug abzuhalten.

Ein halbes Jahrhundert später wurde das System nochmals reformiert, indem ein Lastenausgleich ein­geführt wurde. Aus den Mitteln einer kantonalen Armensteuer wurden die Gemeinden nun bei der Armenpflege vom Kanton finanziell unterstützt.

Ab nach Amerika

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Betroffenen aber längst andere Wege eingeschlagen, um der Armutsfalle zu entrinnen: Im Laufe des 19. Jahrhunderts waren in der Schweiz mehrere Auswan­derungswellen zu verzeichnen. Zwischen 1850 und 1910 verliessen rund 120'000 Menschen den Kanton Bern.

Im Spitzenjahr 1883 liessen über 4500 Bernerinnen und Berner ihre Heimat hinter sich, primär mit Ziel USA – heute würde man sie wohl Wirtschaftsflüchtlinge nennen. Rund ein Drittel davon stammte aus dem Oberland. Drastisch fiel der Aderlass in Guttannen aus: Allein von 1879 bis 1882 emigrierten dort nicht weniger als 89 der vormals 463 Einwohner – ein Fünftel der Bevölkerung.

Seitens ihrer Wohngemeinden wurden verarmte Auswanderungswillige oft unterstützt, insbesondere mit Geldzuschüssen an die Reisekosten. Als «Gegenleistung» hatten sie ihr Bürgerrecht und damit jeglichen Anspruch auf spätere Unterstützung aufzugeben.

Alte und Kranke «versorgt»

Für Alte und Kranke gab es eine triste Alternative zur Auswanderung: Sie wurden in riesigen Anstalten «versorgt». In solchen Institutionen herrschte ein Massenbetrieb mit grossen Schlaf­sälen und zentralen Fütterungsräumen, der uns heute schaudern lässt. In der Armenverpflegungsanstalt Utzigen bei Worb beispielsweise waren über 500 gebrechliche Unterstützungsbedürftige aus dem Oberland un­tergebracht.

Armut sei letztlich selbstverschuldet und müsse mit disziplinierenden Massnahmen bekämpft werden: Diese Vorstellung hielt sich bis weit ins 20. Jahrhundert – und in manchen Köpfen wohl bis heute. In diesem Sinne ist es aufschlussreich, dass die Begriffe «Betreuung» und «Beratung» erst 1961 im bernischen Fürsorgegesetz Einzug hielten. (Berner Oberländer)