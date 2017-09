Er gibt Saures mit Schyt und Söiblaatere und wirft Süsses

Am Montagmorgen um kurz vor halb fünf Uhr ist es auf dem Schlossberg noch vergleichsweise ruhig. Vom Rathausplatz her sind jedoch bereits vereinzelte «Fulehung!»-Rufe zu hören. Christian Mani steigt ins Fulehung-Gewand gekleidet aus dem Auto, die Maske unter dem Arm. Er ist wortkarg, konzentriert sich ganz auf seine Rolle als wichtigster Mann an jenem Morgen: Den, auf den alle Schaulustigen warten.

Nach ein paar Aufwärmübungen setzt er seine Maske auf. Es geht los, die Treppe vom Schloss hinunter in die «Holi Mäz». Ein paar Mutige haben sich in der Dunkelheit bis hierher verirrt, um den Fulehung zu suchen. Sie werden von Manis Helfern, darunter sein Vater, sein Bruder sowie zwei Neffen, weggeschickt. Auch ein Passant, der ein Selfie mit dem Narren machen möchte, hat keine Chance: Später vielleicht, doch in den letzten Minuten vor fünf Uhr lässt der Fulehung sich nicht ablenken. Es wird wenig gesprochen. Die Helfer sind routiniert, seit 10 Jahren unterstützen sie Mani in seinem Amt.

Das Licht auf dem Rathausplatz geht aus. Der Countdown läuft, der Fulehung umfasst Schyt und Söiblaatere etwas fester. Pünktlich um fünf Uhr nimmt der Fulehung die letzten Stufen und stürmt in die nun laut tobende Menge hinaus. Nach wenigen Metern findet er bereits sein erstes Opfer: Der Mann jault auf, erschrocken über die Schläge mit den Blaatere. Währenddessen bahnt sich der Fulehung seinen Weg über den vollen Platz.

Während der Maskenträger durch die Menschenmasse jagt, sind seine Helfer neben dem Zunfthaus zu Metzgern damit beschäftigt, immer neue Söiblaatere an Stöcke zu knüpfen. Wenn die Blaatere beim Zuschlagen bersten, holt der Fulehung sich hier Nachschub. Im Restaurant Krone gibt es einen Schluck Wasser, in seinen Zwischendepots lagert Mani zudem trockene T-Shirts.

Kurz vor sechs Uhr machen die Kadetten sich zur Tagwache bereit. Langsam setzt sich der Umzug in Bewegung, erst geht es die Obere Hauptgasse hinauf, dann das Bälliz hinunter. Der Fulehung bildet die Vorhut, bahnt den marschierenden Kadetten den Weg durch die Menge und teilt kräftig mit dem Schyt aus. «Är chunnt wider zrügg!», tönt es aus einer Ecke, in der sich die Zuschauenden schon in Sicherheit vor dem Gehörnten währten. Im selben Augenblick ist das Knallen der Schweineblasen zu hören. Um halb sieben verschwindet der Fulehung für eine kurze Pause in die «Metzgere».

Biergläser sind Kaffeebechern gewichen, als sich das Volk zur Fahnenübergabe erneut auf dem Rathausplatz versammelt. Neben den ewig Feiernden, die die Freinacht gebührend ausgenützt haben – laut der Berner Kantonspolizei gab es keine Zwischenfälle – finden sich Familien mit Kindern auf dem Platz ein. Das Kadettenkorps steht pünktlich um halb acht bereit, auch Wilhelm Tell und der Schwiizermaa sind mit von der Partie. Kadettenhauptmann Yannic Reust führt das Korps schliesslich zum Umzug durch die Innenstadt und weiter bis auf den Viehmarktplatz an. Mit einem ohrenbetäubenden Kanonenschuss werden die Kadetten entlassen.

Nicht so der Fulehung: Er erscheint im Fenster der Stiftung Domus Historicus, die im Schönholzer-Haus an der Unteren Hauptgasse beheimatet ist. «Fulehung-hung, Fulehung-hung», schallt es durch die Gassen, als der Narr Bonbons in die Menge wirft. Weiter geht es zur Goldschmiede Ryser am Rathausplatz. Familie Wild im ersten Stock empfängt den Maskenmann, dieser streckt dem dreijährigen Sohn eine Handvoll Täfeli entgegen. Kaum sind alle Süssigkeiten aus dem Wohnzimmerfenster der Familie geworfen, setzt es für die Menge wieder Schläge mit Schyt und Blaatere: Der Fulehung bahnt sich seinen Weg durch die Stadt, um den Thunern bis in den Nachmittag hinein den Ausschiesset zu versüssen. (Thuner Tagblatt)