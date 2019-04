Endspurt im Fusionsmarathon

Weitere Gemeinden betroffen

Von der bevorstehenden Fusion sind nicht nur Steffisburg und Schwendibach betroffen, sondern auch die weiteren Gemeinden des linken Zulgtals. Homberg, Horrenbach-Buchen und Teuffenthal bilden derzeit gemeinsam mit Schwendibach die Schule linkes Zulgtal. Ab Sommer 2020 gehen die Kinder aus Schwendibach aber in Steffisburg zur Schule. Der 78 Seiten um­fassende Grundlagenbericht lag Anfang 2018 vor. «Es gibt keine eigentlichen Knackpunkte mehr», war für Roland Amstutz schon bei der Präsentation klar.

Im letzten Sommer segnete der Grosse Gemeinderat (GGR) Steffisburg den Bericht und damit die Weiterführung des Fusionsprojekts – wenn auch lustlos, so doch einstimmig – ab; ebenso die Gemeindeversammlung Schwendibach. Am 3. Mai kommen nun der Fusionsvertrag und das Fusionsreglement am frühen Abend im GGR Steffisburg und später an der Gemeindeversammlung von Schwendibach zur Abstimmung.

FStimmen beide Gremien den beiden Papieren zu und bestätigt der Kanton seine positive Haltung aus der Vorprüfung, wird die Fusion per 1. Januar 2020 rechtskräftig. Doch was, wenn eine Gemeinde auf der Zielgeraden doch noch einen Rückzieher macht? «Dann wird es für uns sehr schwierig – personell und finanziell», sagte Amstutz am Mittwoch. «Einen Plan B haben wir auf jeden Fall keinen. Aber so wie der Prozess bis hierhin vorangegangen ist, bin ich sehr zuversichtlich für den 3. Mai.»