Endlich ein Spielplatz fürs Flühli?

Das hat sie getan – und jetzt liegt es vor: das konkrete Projekt für einen Spielplatz im Flühli, inklusive Kreditgeschäft im Grossen Gemeinderat (GGR). Dieser soll, so beantragt die Exekutive, am Freitagabend gut 214'000 Franken für den Spielplatzbau bewilligen.

Kostendach: 200'000 Fr.

Mit der vorliegenden Kostenschätzung erfüllt der Gemeinderat freilich die Vorgaben des Parlaments nicht ganz. Dieses hatte nämlich 2018 entschieden, der Spielplatz dürfe nicht 360'000 Franken kosten, wie damals angenommen, sondern «nur» maximal 200'000 Franken. Der Gemeinderat versichert nun, «mit Aktionen, Aktivitäten und einem strikten Kostenmanagement in der Ausführung» werde diese Vorgabe eingehalten.

Alle Beteiligten seien nach wie vor vom Projekt überzeugt, heisst es in den Unterlagen zur heutigen GGR-Sitzung. Es soll eine «naturnahe Spiel- und Lebenswelt geschaffen werden», wenn auch aus Kostengründen auf den Sitzplatz und die Feuerstelle verzichtet werden müsse. Beibehalten wurde hingegen die Abtrennung zwischen Kindergartenbereich und öffentlichem Teil des Spielplatzes.

Finanziell belastet der Spielplatz die Gemeinderechnung in den nächsten zehn Jahren mit rund 290'00 Franken pro Jahr, wobei der Löwenanteil dieser Kosten in den nächsten sechs Jahren Zinsen und Abschreibungen in der Höhe von rund 21'000 Franken jährlich ausmachen. Die Investition wird während 10 Jahren abgeschrieben.

Den Unterhalt und Betrieb des Spielplatzes übernimmt der Werkhof der Gemeinde. «Durch die naturnahe Gestaltung ist die Anlage nicht sehr pflegeintensiv», wird den GGR-Mitgliedern in den Sitzungsunterlagen versichert. Das Projekt ist im Finanzplan 2019 bis 2023 eingestellt.