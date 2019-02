Sie selbst habe leider keine Kinder, bedauert die 59-Jährige, dafür vergöttert sie den Nachwuchs ihrer vier Geschwister umso mehr. Liebevolle Worte findet sie für ihren grossen Bruder Heinz-Eckardt Wenzel, der als Liedermacher, Musiker, Autor und Komponist besonders im Osten Deutschlands als «Wenzel» einen grossen Namen hat. Zur Thematik der Inszenierung «Wunschkinder» unter der Regie von Volker Hesse findet Claudia Wenzel klare Worte.

Frau Wenzel, wie erklären Sie sich das Phänomen «Hotel Mama»? Pure Bequemlichkeit? Sparsamkeit? Oder glauben Sie, dass es den jungen Leuten an Biss fehlt?

Claudia Wenzel: Ich glaube nicht, dass es der jüngeren Generation an Biss fehlt. Die heutige Zeit ist so anderes als die, in der wir gross geworden sind! Geld, Leistung und Statussymbole sind heutzutage viel wichtiger. Da haben die Medien und die sozialen Netze einen entscheidenden Anteil. Da dies schon in der Schule beginnt, wollen viele Kinder erst mal abschalten, raus aus dem Druck. Das kann ich gut nachvollziehen. Man geht ins Ausland oder bleibt eben im Hotel Mama. Wenn ich die Mietpreise in Berlin sehe, dann frage ich mich: Wie können sich das junge Leute leisten? Wo sind die Studentenwohnheime, wo die Unterstützung?

Wann sind Sie von zu Hause ausgezogen? Was hat Sie angetrieben?

Ich bin in der DDR aufgewachsen. Nach meinem Abitur ging es direkt ins Schauspielstudium an die Leipziger Theaterhochschule Hans Otto. Ich wollte meinen Weg gehen mit 18, obwohl es schwer war, denn ich habe meine Familie sehr vermisst. Wenn der Studienort in einer anderen Stadt war, gab es für alle Studenten Wohnheime oder preiswerte Wohnungen. Meine war damals in den 80er-Jahren in Leipzig. Mit einer Studienkollegin teilte ich mir zwei Zimmer, Küche, Ofenheizung, Toilette eine halbe Treppe tiefer für 35 Ost-Mark. Hotel Mama wäre für mich undenkbar gewesen.

Muss man als Eltern jede Entscheidung der erwachsenen Kinder akzeptieren? Oder darf man sich einmischen?

Ich glaube, eine gesunde Mischung von Akzeptanz und dezenter Einmischung ist gut. Manchmal ist der Rat der Eltern wichtig und angebracht, und wenn man das als junger Mensch begreift, ist dies für einen selber nur von Vorteil. Denn Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder.

Was ist in Ihren Augen der grösste Fehler, den Eltern machen können?

Wenn Eltern alles besser wissen, wenn sie nicht loslassen können und wenn sie nicht versuchen, aus der Sicht der jungen Menschen die heutige Welt zu betrachten.

Neben den Dreharbeiten fürs Fernsehen, aktuell für «In aller Freundschaft» als Vera Bader, die Ende März wieder beginnen, versucht Claudia Wenzel regelmässig auf «den Brettern, die die Welt bedeuten» zu stehen, wie sie selber sagt. Sie komme vom Theater, und der unmittelbare Kontakt zum Publikum sei für sie immer wieder etwas ganz Besonderes.

Mit dem Stück «Wunschkinder» sei das Ensemble des Eurostudios Landgraf Titisee-Neustadt seit Anfang Dezember auf Tournee in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. «Das Schweizer Publikum habe ich aus vergangenen Gastspielen als ein sehr aufmerksames und intensives Publikum in Erinnerung und freue mich auf Thun!»

Schauspiel «Wunschkinder» von Sarah Nemitz und Lutz Hübner, Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, KKThun. Tickets unter: www.kgt-thun.ch.