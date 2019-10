Elf Medaillen für die Berner Schützen

In der Thuner Guntelsey war auch der 22. JU+VE-Final ein Schiessanlass der besonderen Art. Die damalige Grundidee von Heinz Häsler, dass sich die Schützenjugend mit den Veteranen gemeinsam im Wettkampf messe, wurde umgesetzt.

In 14 Kategorien – 7 Pistole 25/50 m und 7 Gewehr 300 m – erzielten in Heimrunden schweizweit 700 Schützen die hohen Qualifikationslimiten. Insgesamt 564 Schützen, 387 Jugendliche und 177 Veteranen, stellten sich am Samstag der Herausforderung.

In den Meisterfinals der Besten um die Medaillen war bei guten Schiessbedingungen besonders bei den Standardgewehr- und den Sturmgewehrschützen die Nervosität spürbar.

Im Schiessverein Buchholterberg/Heimenschwand gab es gleich zwei Medaillen zu feiern. In der Sturmgewehrkategorie U-21 stand der Heimenschwander Sven Aeschlimann mit seinen drei Mouchen zuoberst auf dem Podest.

Alina Schmid gewann als jüngste Finalistin Bronze.

Dritter wurde Keanu Ilian Borter aus Steffisburg. In der Kategorie der Jüngsten, U-17, bewahrte die 13-jährige Alina Schmid, Heimenschwand ihre Ruhe und verdrängte in den letzten drei Schüssen den Oberwiler Vorjahressieger Patrick Heim vom Podest.

Mit dem Standardgewehr U-21 erzielte der Langnauer Johann Bigler Silber. Bei den 25-m-Pistolenschützen mit dem U-17-Gold von Janis Livio Wisler aus Sumiswald haben die beiden Berner Veteranen Hans-Rudolf Schneider, Emmenmatt, mit der Sportpistole und Gottlieb Holzer, Wiedlisbach, mit der Ordonnanzpistole die ruhigste Hand.