Einsprecher erkämpfen Neuauflage

Am 8. Juli hatte Regierungsstatthalter Marc Fritschi den Bau von sechs neuen Mobilfunkantennen auf dem Dach des Technikgebäudes an der Alten Thunstrasse 8 in Hilterfingen bewilligt. Zum grossen Unmut der Anwohnerinnen und Anwohner – denn gegen das Baugesuch der Swisscom waren im Herbst 2018 ganze 90 Einsprachen eingegangen.