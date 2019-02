Auslöser war unter anderem ein Antennenprojekt im Flühli, das aber nicht von der Planungszone betroffen wäre. Nun ist klar: Gegen diese Planungszone ist eine Einsprache eingegangen, unterzeichnet von mehreren Einsprechern. Gemäss Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) äussern sie sich «grundsätzlich» gegen die Planungszone. Ziel sei, in den nächsten Wochen eine Einspracheverhandlung durchzuführen. Der Gemeinderat werde das Geschäft dann in Kenntnis der Ergebnisse an das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung zum Entscheid weiter­geben.