In einem Café erzählen Manuel Lopez und Rilana Stöckli konzentriert von den Erlebnissen der letzten Wochen und ihrem gemeinsamen Einsatz in Paris. Die beiden Thuner fühlten schon lange den Drang, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Doch besonders für Manuel Lopez, der heute als selbstständiger Fotograf arbeitet, war es gar nicht so einfach, eine sinnvolle Anlaufstelle zu finden, wo er sich konkret für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, einsetzen kann.