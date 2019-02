Erzwungener Analverkehr

Was war geschehen? Zu vorgerückter Stunde begab sich die junge Frau in ihr eigenes Schlafzimmer, zog sich nackt aus, legte sich ins Bett und schlief in der Folge ein. Am Morgen, als sie erwachte, stieg der Amerikaner, nur mit einer Unterhose bekleidet, zu ihr ins Bett. Anschliessend hat er die Unterhose ausgezogen und begonnen, ihre Brüste zu streicheln, worauf sie mehrfach erklärte, dass sie das nicht wolle.

Alsdann führte der Mann einen Finger in die Vagina der Frau ein, obschon sie ihn ausdrücklich aufforderte, die Handlungen zu beendigen. Er ging noch weiter, indem er ohne Kondom gegen den zuvor ihm gegenüber deutlich geäusserten Willen anal in die Frau eindrang. ­

Angesichts der körperlichen Überlegenheit des Täters konnte sie sich nicht wehren und geriet in eine Art «Schockstarre». So weit die Vorwürfe in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland.

Sie wollte keinen Sex

Bei der Einvernahme durch Gerichtspräsident Jürg Santschi bestritt der Beschuldigte die Vorwürfe. «Ich bin von den Anschuldigungen schockiert und weiss nicht, was die Frau damit bezweckt», gab er zu Protokoll.

Er habe sie nur leicht berührt, während sie sich an ihn angeschmiegt habe. Er wies auch darauf hin, dass es einige Monate vor dem Vorfall zu einvernehmlichem Sex gekommen sei. Er hatte sich zudem wegen Konsum von Marihuana zu verantworten.

Die junge Frau, die als Privatklägerin vor Gericht erschien, bestätigte den in der Anklageschrift geschilderten Sachverhalt. «Ich hatte Angst und fühlte mich gedemütigt», sagte sie aus.

Dass sie es gewesen sein solle, die Sex gewollt habe, wies sie als Unterstellung zurück. «Seit dem Vorfall hat sich mein Leben verändert, ich habe noch heute Albträume und bin in psychiatrischer Behandlung», gab sie weiter zu Protokoll.

Ein an der Party dabei gewesener Mann, der als Zeuge befragt wurde, bestätigte, dass er am Morgen den Beschuldigten zusammen mit der Frau im Bett habe liegen sehen. Sexuelle Handlungen habe er nicht bemerkt.

18 Monate bedingt

Staatsanwalt Sandro Thomann stufte die Aussagen des Beschuldigten als wenig glaubhaft ein. Demgegenüber wiesen die Aussagen des Opfers eine konstante und logische Abfolge auf. Er beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren und eine fünfjährige Landesverweisung.

Die amtliche Anwältin der Privatklägerin forderte ebenfalls einen Schuldspruch. Sie beantragte eine Genugtuungssumme von 22'000 Franken und die Entschädigung der Parteikosten.

Demgegenüber plädierte der amtliche Verteidiger des Beschuldigten mangels genügender Beweislast für einen Freispruch sowie die Abweisung der Zivilklage.

Der Einzelrichter verurteilte den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren, zu fünf Jahren Landesverweisung, zu Verfahrenskosten von 18'189 Franken und zu einer Genugtuung von 15'000 Franken an die Privatklägerin. Hinzu kommt eine Parteientschädigung von mehreren Tausend Franken.