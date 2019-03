Eine Million Franken für die Hotelfachschule

Im Zentrum der Neuausrichtung der Hotelfachschule Thun steht die Entwicklung eines sogenannten Laborhotels. Dieses wird in die Ausbildung integriert und ermöglicht den Studierenden, das Erlernte direkt in der Praxis anzuwenden.

Zudem können Studierende und Hoteliers eigene Konzepte und Ideen testen. Die Eröffnung ist für das Jahr 2021 geplant. In einem ersten Schritt wird bereits 2019 die Studierendenunterkunft umgebaut und saniert.

«Ganze Branche profitiert»

Die Stiftung Tschumi unterstützt das Vorhaben der Hotelleriesuisse-Partnerschule: «Wir sind überzeugt, dass mit neuartigen Lernumgebungen die wichtigen Kompetenzen Innovationskraft, Kreativität und Offenheit von zukünftigen Fachkräften gefördert werden.

Die gesamte Branche wird von neuen Ansätzen in der Ausbildung profitieren», erklärt Urs Bircher, Präsident der Stiftung Tschumi. Das Darlehen wird gemäss Stiftungszweck für die Teilprojekte eingesetzt, die die Ausbildung und die Studierenden fördern.

Bereits Mitte Februar kündigte die Stadt Thun ein Darlehen in Höhe von einer Million Franken an. Dieses wurde am 21. März einstimmig durch den Stadtrat genehmigt.