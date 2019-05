Eine Frau hat Feuer gefangen

Am Montag um neun Uhr: In der Glockengiesserei Gusset AG in Uetendorf sind vier Mitarbeitende voll am Werk. Darunter die 26-jährige Joëlle Gusset. Gemeinsam mit ihrem Onkel Hans Gusset ist sie gerade dabei, quarzhaltigen Natursand in die Glockenformkästen zu füllen. In Tempo und Geschicklichkeit ist zwischen den beiden kein Unterschied auszumachen, im Gegenteil; die junge Frau ist mit Kraft und Energie dabei: «Mir gefällt die Arbeit, es macht Spass, am Anfang einer kreativen Arbeitskette dabei zu sein», so Joëlle Gusset gegenüber dieser Zeitung. Die Beobachterin spürt: Diese Frau hat für das Handwerk des Glockengiessens Feuer gefangen.