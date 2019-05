Eine Ausstellung für Neugierige

Im Innern des Gebäudes stellt Gregor Muntwiler neben den Gemälden fast ebenso viele Fotoprints aus. Deren Motive sind mal realistische Landschaften, dann wieder bearbeitete oder verfremdete Fotos oder auch abstrakte Malerei.

Die daneben platzierten Skulpturen aus Holz oder Metall sind zum Teil sehr klein und fügen sich so gut ein, dass die Gefahr besteht, dass man sie übersieht. Geschickt angeordnet, wirken sie wie fixe Teile des Raumes, obwohl alles Exponate aus der Sammlung von Galerist Muntwiler sind.

Das Werk von Daniela Guggisberg heisst «Manta». Es ist aus Marmor. Das Objekt fliegt über den See nach Wimmis. (Fotos: Margrit Kunz)

Es lohnt sich, mehr als einmal durch die Ausstellung zu gehen, auch bei der dritten Runde durch die Räumlichkeiten gibt es noch etwas zu entdecken, vielleicht ein Objekt von Martin Bill, das bescheiden in einer Ecke steht. Im Garten stellt Muntwiler Skulpturen aus, alle sehr harmonisch in der Form und geschickt eingebettet in die Umgebung.

Die Ausstellung dauert noch bis am 11. August. Galerie&Café s’Paradiesli in Sigriswil sind am Samstag von 14–19 Uhr und am Sonntag von 11–18 Uhr geöffnet.