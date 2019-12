Einbrecher-Paar geht der Polizei ins Netz

Am Freitagnachmittag kurz nach 13 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern im Rahmen der präventiven Bekämpfung von Einbruchdiebstählen zwei Personen im Bereich des Bahnhofs Uttigen. Bei der Personenkontrolle wurden Gegenstände festgestellt, die für Einbrüche verwendet werden können. Dies schrieb die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Weiter kam eine grösserer Menge Bargeld sowie Schmuck zum Vorschein. Der Mann und die Frau wurden darauf für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.