Ein weiterer Schritt Richtung Hochhaus

Der Entwicklungsschwerpunkt ESP Thun-Nord auf der kleinen Allmend «weist mit seiner Fläche von 60 Hektaren ein riesiges Potenzial auf für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Thun, der Region und letztlich auch des Kantons Bern», schreibt die Stadt Thun in ihrer Medienmitteilung von gestern. Das ganze Areal liegt in einer Zone mit Planungspflicht. Das bedeutet, dass zuerst eine gültige Überbauungsordnung vorliegen muss, bevor die Bagger auffahren können. «Mit der nun aufliegenden Teilüberbauungsordnung wird diese Voraussetzung für das Baufeld B3 erfüllt», so die Stadt weiter. Es sei eine weitere Mass­nahme dazu, in Thun zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, was ein erklärtes Ziel des Gemeinderates ist.

Die Teilüberbauungsordnung sieht in der südwestlichen Ecke ein 55 Meter hohes Haus sowie ein oberirdisches Parkhaus vor. Das Gebäude wird gross genug sein für mehrere 100 Arbeitsplätze, Retail- und Gastronutzung sowie Fitness und Konferenzen. Für die Flächen im Erdgeschoss, die in Richtung der Allmend­strasse angeordnet sind, sind publikumsorientierte Nutzungen vorgeschrieben. Auf den übrigen Flächen des Baufelds B3 – das Hochhaus beansprucht etwa ein Viertel der Fläche – ist die Nutzung noch weniger konkret. Die Teilüberbauungsordnung lässt dort verschiedene Arbeitsnutzungen in Gebäuden mit einer Höhe bis maximal 18 Meter zu.

Realisiert wird das Hochhaus von der Halter AG, die auf grosse Wohn- und Geschäftsüberbauungen in der ganzen Schweiz spezialisiert ist. Der Rüstungs- und Technologiekonzern Ruag wird als Hauptnutzer etwa die Hälfte der Büroarbeitsplätze für sich beanspruchen.

Erst die Grundlage

«Bei der Teilüberbauungsordnung handelt es sich noch nicht um ein konkretes Bauprojekt, sondern um die planungsrechtliche Grundlage», hält die Stadt weiter fest. Für das Hochhaus und alle anderen Gebäude wird es ein ganz normales Baubewilligungsverfahren geben.

Die öffentliche Planauflage findet von 21. September bis 27. Oktober statt. Aufgrund der Überschneidungmit den Thuner Schulferien liegen die Unterlagen insgesamt fünf Wochen anstelle der vorgeschriebenen 30 Tage auf. Die Unterlagen können während der ordentlichen Büroöffnungszeiten bei der Stadtverwaltung an der Industriestrasse 2 oder unter www.thun.ch/auflage eingesehen werden. Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind während dieser Frist schriftlich und begründet an das Planungsamt der Stadt Thun, Industriestrasse 2, 3600 Thun, zu richten. Nach Abschluss der Planauflage wird der Gemeinderat die Unterlagen zur Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern verabschieden. Läuft alles wie vorgesehen, tritt die Planung voraussichtlich im Winter 2018 in Kraft. (mi/pd)