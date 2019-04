Ein turbulentes Jahr

Zur Hauptversammlung von Hilterfingen-Hünibach-Oberhofen Tourismus konnte der Präsident Daniel Gerber am Freitag im Hotel Bellevue au Lac in Hilterfingen eine erfreuliche Zahl Mitglieder begrüssen. «Generell dürfen wir wiederum auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken, vor allem in Bezug auf die durchgeführten Anlässe, welche viele Gäste anlockten», erklärte der Präsident.