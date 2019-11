Ein langes und farbiges Leben

Walter «Walo» Berger war ein überaus geselliger Mensch, dem sein grosser Freundeskreis und die Singstudenten sehr wichtig waren. Bild: PD

Am 2. November 2019 ist Walter Berger im Alter von 94 Jahren im Haus der Gutknecht-Stiftung am Postgässli in Thun gestorben. Walo, wie er von vielen Freunden und Bekannten genannt wurde, war ein Thuner durch und durch. Thun war seine Stadt. Abgesehen von kurzen Aufenthalten in London, Genf und Burgdorf nach dem Jus-Studium an der Uni Bern hat er immer hier gelebt und gewirkt.